Juventus : nouvelles révélations à venir sur Cristiano Ronaldo ?

Hier, comme nous l'avons relayé sur notre site, la Fédération italienne a décidé d'infliger une pénalité de quinze points à la Juventus Turin pour avoir trafiqué ses comptes pendant des années, faisant notamment croire à des plus-values qui n'ont jamais eu lieu. La Vieille Dame va faire appel mais il n'empêche que cette sanction la plonge dans la crise puisqu'elle est passée de la zone de qualification pour la Champions League, vitale pour ses finances, au ventre mou de la Serie A. Et le pire, c'est que c'est loin d'être fini...

En mars, un procès au civil s'ouvrira concernant cette nouvelle sombre affaire liée à un club accusé depuis toujours de magouiller par ses adversaires. Il y sera notamment question de la gestion de la crise du covid. Une source a révélé à La Gazzetta dello Sport que de nouvelles révélations allaient tomber, notamment sur l'argent qu'aurait récupéré Cristiano Ronaldo sans qu'il soit déclaré à l'Etat italien. On savait que le Portugais avait accepté un report de ses salaires pour soulager les finances du club pendant la crise. Un accord secret avait été trouvé avec l'ancien président Agnelli pour que les versements arrivent plus tard sous forme de primes. Sur quoi porteront ces révélations ? Elles seraient en tout cas explosives et pourraient coûter encore plus cher à la Juve...

Juventus have been hit with a 15-point penalty for false accounting after an appeal hearing at the Italian football federation.



