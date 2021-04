Juventus - Parme (3-1) : Cristiano Ronaldo a la tête ailleurs

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Contrairement au Real Madrid, qui a été couvert d'insultes par les supporters de Cadix ce soir à son arrivée au stade Carranza, la Juventus Turin avait la chance de jouer à domicile pour son premier match depuis le scandale de la Super League. Car la Vieille Dame est la meneuse de cet horrible projet avec les Merengue. Et va désormais être ciblée par les fans de football du monde entier. Les Bianconeri vont prendre les foudres destinées à leur président, Andrea Agnelli,

Impliqué sur le but encaissé

Mais point de tout ça ce soir, donc, puisque la Juve jouait à domicile. Contre Parme, en plus, un mal-classé (19e) qui a pourtant trouvé les moyens d'ouvrir le score à la 25e sur coup franc. Mais un doublé de Sandro (43e, 47e) et un but de De Ligt (63e) ont permis au plus titré des clubs transalpins de reprendre sa marche en avant après la défaite à Bergame (0-1).

Ce qui a inquiété ce soir, c'est la prestation de Cristiano Ronaldo. Comme absent des débats, le Portugais a été le seul à ne pas sauter sur le but encaissé et le ballon est passé au-dessus de lui… Toujours aussi désespéré à chaque fois que ses partenaires ne le servent pas, il donne l'impression d'avoir la tête ailleurs ou de ne plus être motivé par le projet juventino. Ça tombe bien : en l'absence de l'argent de la Super League, et alors que sa valeur s'effondre à la bourse, la Juventus n'aura pas d'autre choix que de s'en séparer cet été.