Juventus : Pirlo a trouvé la bonne formule avec Cristiano Ronaldo

Avec l'âge, Cristiano Ronaldo (35 ans) est-il devenu plus raisonnable ? Sur la fin de son passage au Real Madrid, le quintuple Ballon d'Or parvenait déjà à mieux encaisser de ne pas jouer tous les matches des Merengue, acceptant même de souffler sur les petits matches même si ceux-ci pouvaient lui permettre de gonfler ses statistiques.

A la Juventus de Turin, CR7 accepte désormais de souffler. Une nouvelle preuve ce week-end puisque le Portugais, ménagé par son coach Andrea Pirlo, n'est pas dans le groupe de la Vieille dame en déplacement à Benevento ce samedi (18 heures).

Une bonne gestion de la fatigue

Entre son absence pour cause de Covid-19 et les matches où la Juve lui permet de souffler au retour de sélections, Cristiano Ronaldo a déjà manqué cinq matches cette saison. Samedi, ce sera déjà son sixième mais la stratégie de Pirlo porte ses fruits car, pour la première fois depuis son arrivée sur la Botte, CR7 affiche plus de buts que de matches joués (9 en 7 rencontres).

Autre point intéressant à le laisser souffler ce week-end, son principal rival au titre de « capo canoniere » de Série A, Zlatan Ibrahimovic (Milan AC), est blessé et ne creusera donc pas plus l'écart (10 buts pour le Suédois contre 8 pour la star de la Juve).