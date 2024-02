Juventus : Pogba sort du silence sur sa sanction et contre-attaque !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le milieu de terrain de la Juventus Turin, Paul Pogba, a été suspendu ce jeudi quatre ans par le tribunal antidopage italien pour avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone en août dernier.

Pour la première fois depuis l'annonce de cette sanction, l'international français s'est exprimé publiquement en story de son compte Instagram. Il a nié les faits et annoncé son intention de faire appel.

"Le verdict est incorrect"

"J'ai été informé aujourd'hui de la décision du tribunal antidopage italien et je pense que le verdict est incorrect. Je suis triste, choqué et j'ai le cœur brisé de voir que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'a été enlevé. Lorsque je serai libre de toute restriction légale, toute l'histoire sera révélée, mais je n'ai jamais pris sciemment ou délibérément de suppléments qui violent les règlements antidopage. En tant qu'athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n'ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j'ai joué, ou contre lesquelles j'ai joué. En conséquence de la décision annoncée aujourd'hui, je ferai appel devant le tribunal arbitral du sport", a clamé l'ancien joueur de Manchester United.

