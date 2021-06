Juventus, PSG, Real Madrid : Ronaldo a égalé un énième record face à l'Allemagne

Le match d'hier contre l'Allemagne (2-4) s'est terminé de façon frustrante pour le Portugal mais Cristiano Ronaldo avait quand même matière à sourire. Car il a été décisif sur les deux buts de la Selecçao. Sur le second, c'est lui qui rabat le coup franc Joao Moutinho que Diogo Jota pousse ensuite dans les filets de Manuel Neuer. Sur le premier, qui était aussi l'ouverture du score, il a exécuté un sprint incroyable de 100 mètres, qui lui a permis de renvoyer le ballon de la tête sur un corner allemand et d'être, très exactement quinze secondes plus tard, à la conclusion d'une contre-attaque éclair.

Il peut battre un voire deux records face aux Bleus

Avec ce but, CR7 a ajouté un énième record à sa collection, passé relativement inaperçu. Il s'agissait en effet de sa 19e réalisation en phase finale de compétition internationale (Mondial ou Euro) avec la Selecçao. Seul l'Allemand Miroslav Klose avait fait aussi bien. Le quintuple Ballon d'Or a désormais au moins le match de mercredi contre la France pour l'améliorer.

Reste que le principal pour le Portugais reste le record d'Ali Daei, celui du nombre de buts en sélection. L'Iranien s'était arrêté à 109, CR7 en est aujourd'hui à 107. Et l'Euro constitue la plus belle scène, en matière d'exposition médiatique, pour atteindre ce record que beaucoup imaginaient inégalable. L'équipe de France est prévenue…

Most International Goals : 🆕

1⃣0⃣9⃣ - Ali Daei 🇮🇷

1⃣0⃣7⃣ - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 🆕

8⃣9⃣ - Mokhtar Dahari 🇲🇾

8⃣4⃣ - Ferenc Puskás 🇭🇺

7⃣9⃣ - Godfrey Chitalu 🇿🇲

7⃣8⃣ - Hussein Saeed 🇮🇶



7⃣6⃣ - Ali Mabkhout 🇦🇪 🆕

6⃣8⃣ - Neymar 🇧🇷 🆕

6⃣7⃣ - Robert Lewandowski 🇵🇱 🆕 pic.twitter.com/FJoKdJbRE7 — Yanek Stats (@yanekstats) June 20, 2021