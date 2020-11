Juventus, Real Madrid : Cristiano Ronaldo a failli ne jamais être merengue et bianconero

L'histoire du recrutement de Cristiano Ronaldo par Manchester United à l'été 2003 est archi connue : le 6 août de cette année-là, le Sporting Portugal, où évolue le futur quintuple Ballon d'Or, inaugure le nouveau stade Alvalade via un match amical contre les Red Devils. CR7 fait des misères aux Anglais, qui s'empressent de le recruter moyennant une quinzaine de millions d'euros. La suite fait partie de l'histoire. Mais Gérard Houllier vient de faire une révélation à ce sujet.

A un match près, il signait à Liverpool

A Téléfoot, l'actuel conseiller du président Aulas à Lyon, également responsable football mondial pour la firme Red Bull et qui était en 2003 manager de Liverpool a expliqué : "Cristiano Ronaldo a failli signer à Liverpool mais avant de s'engager, Manchester United a fait un match contre le Sporting. Ils ont des accords entre clubs partenaires. Il a fait un festival et tous les joueurs sont allés voir Alex Ferguson pour lui dire : "Il faut le signer". On n'a rien pu faire. Son prix a été multiplié par trois ou quatre en un match. J’ai appris son transfert à MU par son agent. Mais j’ai gardé une très bonne relation avec Cristiano. Il est hyper professionnel, c’est un modèle".

La carrière de Cristiano Ronaldo aurait donc pu être bien différente car Liverpool n'était pas, à l'époque, le club qu'il est redevenu. Il vivait dans l'ombre de Manchester United. L'arrivée du Portugais aurait d'ailleurs pu également changer la destinée de Gérard Houllier puisque 2003-04 fut sa dernière sur le banc des Reds…

