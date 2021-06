Juventus : Ronaldo a déjà donné rendez-vous aux Bleus avant l'Euro

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

L'équipe de France continue doucement mais sûrement sa préparation en vue de l'Euro 2021. Et les hommes de Didier Deschamps ont tout intérêt à engranger de la confiance avant cette compétition puisqu'un certain Cristiano Ronaldo se dressera sur leur passage en phase de poules. D'ailleurs, il semblerait que l'international portugais ait déjà donné rendez-vous aux Bleus et plus particulièrement à Adrien Rabiot, son coéquipier à la Juventus.

Présent en conférence de presse ce samedi, l'ancien parisien a dévoilé son échange avec le quintuple Ballon d'Or avant France-Portugal. "On s'était donné rendez-vous, on avait discuté un peu avant. Il m'a dit qu'on avait une équipe forte, solide. Ça parlait beaucoup de la France au sein de la Juventus, il a dit qu'il fallait faire attention à eux aussi". L'équipe de France est prévenue, CR7 l'attend de pied ferme.