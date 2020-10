Juventus : Ronaldo va décider lui-même s'il jouera demain

On pourrait s'attendre à ce que dans un club comme la Juventus Turin, où tout est archi professionnel, très carré, millimétré, les joueurs n'aient pas de pouvoirs en dehors du terrain. Que l'entraîneur, en l'occurrence Andrea Pirlo, est seul décisionnaire en matière de préparation, de tactique, de convocation. C'est peut-être vrai pour les autres Bianconeri mais pas pour Cristiano Ronaldo.

Il connaît son corps mieux que personne

Dans son édition du jour, Tuttosport explique que le quintuple Ballon d'Or sera seul décisionnaire quand à une éventuelle participation au match sur le terrain de La Spezia demain. Si le test PCR qu'il effectue aujourd'hui est négatif, la Ligue l'autorisera à jouer. Mais Andrea Pirlo ne veut prendre aucun risque avec lui. Certes, il s'est entraîné à domicile pendant son isolement mais rien ne remplace le terrain.

Ronaldo est arrivé ce matin au centre d'entraînement turinois pour participer à une séance avec ses partenaires. Andrea Pirlo l'a trouvé bien et l'a inclus dans le groupe qui partira pour Cesena. Mais il pourrait ne pas jouer et attendre le match contre le Ferencvaros la semaine prochaine pour faire sa rentrée. Tout dépendra de la façon dont il se sent. CR7 étant sans doute le footballeur faisant le plus attention à son corps, la Juventus a décidé qu'il était le mieux placé pour dire s'il était en état de jouer ou pas.