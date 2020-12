Juventus Turin : Cristiano Ronaldo crée la polémique avec un geste douteux pour son 750e but

C'est un cap symbolique mais qui confirme l'incroyable longévité et la constance dans les performances de Cristiano Ronaldo. La star de la Juventus Turin a franchi hier la barre des 750 buts marqués lors de sa carrière professionnelle en marquant le deuxième but des siens face au Dynamo Kiev (3-0).

Sur les réseaux sociaux, CR7 qui avait visiblement tout prévu n'a d'ailleurs pas tardé à publier un message pour céléber ce total. « 750 buts, 750 beaux moments, 750 sourires sur le visage de nos supporters. Merci à tous les jouers et tous les coachs qui m'ont aidé à atteindre ce nombre incroyable. Merci à mes loyaux adversaires qui m'ont fait travaillé plus dur chaque jour », a tweeté le buteur.

