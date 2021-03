Juventus : une légende tacle Cristiano Ronaldo pour son dérapage

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ce soir, le Portugal joue au Luxembourg dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Deux jours après avoir jeté son brassard de capitaine au sol suite à un but non validé à la dernière seconde contre la Serbie (2-2), Cristiano Ronaldo a été reconduit dans ses fonctions. Et ce même s'il a pris une grosse vague de critiques dans la tête. Notamment de la part d'Alessandro Del Piero, légende de la Juventus Turin.

"Tu n'as pas le droit de te comporter comme ça"

"Je crois que ça a été une réaction démesurément excessive de la part de Cristiano Ronaldo, a expliqué l'homme aux 19 saisons à la Juventus. Tu n'as pas le droit de te comporter de cette façon. Tu peux t'énerver, parler, aller voir l'arbitre pour t'expliquer. Mais jeter ton brassard au sol, c'est trop, surtout pour un joueur comme lui. CR7 est le capitaine et l'idole de beaucoup."

Pour information, le brassard en question a été récupéré par des dirigeants serbes, qui ont décidé de le mettre à la vente aux enchères afin de reverser les fonds récoltés à une association venant en aide à des enfants malades. Comme quoi, du positif peut toujours sortir de moments négatifs !