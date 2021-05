Juventus : une nouvelle vidéo de Georgina cause des problèmes à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

En publiant sur Instagram une vidéo du toit terrasse de leur nouveau penthouse à Lisbonne, Georgina Rodriguez ne pensait sans doute pas déclencher une nouvelle tempête médiatique autour de Cristiano Ronaldo. C'était sans compter sur la colère de l'architecte du bâtiment José Mateus.

Alors que beaucoup se délectaient du luxe opulent du nouveau jouet de 20 étages à 7,2 M€ de CR7, l'architecte a manqué de s'étouffer devant la vidéo. La cause ? Cristiano Ronaldo s'est permis d'ajouter un chapiteau de verre sur le toit de son œuvre.

«Le manque de respect et l'ignoble profanation de notre travail et de notre architecture, sans le consentement des architectes, des voisins et sans projet approuvé par le CML (…) est quelque chose dont je ne vais pas rester témoin tranquillement (…) Mon admiration pour Cristiano s'est effondré en un clin d'oeil », a fait savoir José Mateus, agacé, sur Instagram.

Le maître d'oeuvre du bâtiment a joint les actes aux paroles en saisissant le conseil municipal de Lisbonne et en les sommant d'ouvrir une enquête sur ces travaux réalisés sans permis. L'affaire pourrait se régler devant les tribunaux.

