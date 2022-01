Manchester United : Buffon change de discours, le déclin de la Juventus n'a pas été causé par CR7 !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

D'ordinaire assez langue de bois, Gianluigi Buffon s'était voulu très offensif il y a quelques jours concernant la situation de la Juventus de Turin. Agacé par le déclin de son club de cœur, le portier de 43 ans, rentré l'été dernier à Parme en Série B, avait accusé Cristiano Ronaldo d'avoir cassé l'équilibre du vestiaire de la Vieille dame.

« Quand vous signez Cristiano, vous savez dans quoi vous vous engagez »

Depuis, l'ancien gardien du PSG a nuancé son propos dans la presse transalpine. Des mots rapportés par Goal.com : « J'ai dit qu'un certain ADN avait été perdu avec lui parce que je le pense, et après une réflexion plus approfondie, je peux dire que ce n'est clairement pas la faute de Cristiano, car il est le meilleur et quand vous signez un joueur de ce calibre, vous savez dans quoi vous vous engagez », a analysé Buffon.

Or, si l'individualité CR7 a clairement déséquilibré le vestiaire, c'est collectivement que la réponse n'a pas été bonne : « A mon avis beaucoup de joueurs n'étaient pas prêts à partager un certain type d'expérience. Que cela vous plaise ou non, tout le monde se sent comme Cristiano et cela ne devrait jamais arriver, surtout dans un club comme la Juve. Quand il est arrivé à Turin, je suis allé à Paris. Et quand je suis revenu, j'ai vu quelque chose de différent, ça ne m'a pas rappelé ce que j'avais laissé derrière moi ».