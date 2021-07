Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : les trois clubs taclent l’UEFA et maintiennent la Super League

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Il y a du nouveau au sujet du projet de la Super League. Après un désistement massif des autres participants, il ne reste plus que le Real Madrid, le Barça et la Juventus à soutenir cette compétition. D’ailleurs, les trois clubs se réjouissent du jugement de la Cour de Madrid qui leur est favorable. Dans un communiqué paru aujourd’hui, les trois survivants mettent en avant cette décision. “La Cour soutient la requête des promoteurs de la Super League européenne, annule l'appel de l'UEFA et adresse un avertissement à l'UEFA en rappelant que le non-respect de sa décision entraînera des amendes et une possible responsabilité pénale.”



Toutefois, l’affaire doit passer devant la Cour de justice de l’Union européenne au Luxembourg. Mais ça n’a pas empêché aux trois clubs de tacler encore une fois l’UEFA : “L'UEFA a revendiqué le rôle de régulateur exclusif, d'opérateur et de propriétaire et gestionnaire unique des compétitions européennes de football. Cette position de monopole, de conflit d'intérêts, porte gravement atteinte au football et à son équilibre compétitif.”