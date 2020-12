Résultat Serie A : la Juventus a tout renversé face au Torino (2-1)

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La Juventus Turin est passée tout près d'une grosse désillusion à domicile lors du derby face au Torino. Lors du fameux derby, Nicolas Nkoulou a débloqué le compteur dès la dixième minute de jeu, obligeant la Juventus à courir après le score.

Finalement, après un but refusé à Cuadrado, le Colombien a été l'homme de la fin de rencontre en délivrant deux passes décisives pour McKennie (77e) et Bonucci (89e) et ainsi offrir la victoire aux Bianconeri.