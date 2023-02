Juventus - Mercato : la Vieille Dame ne veut rien entendre pour Pogba !

Alors que le milieu de terrain a récemment repris le chemin de l’entraînement, Paul Pogba est toujours indisponible pour la Juve. Il y a quelques jours, des rumeurs annonçaient une possible résiliation de contrat ou un départ anticipé notamment du côté de la MLS pour le milieu de terrain. Des informations qui avaient déjà été démenties par plusieurs journalistes en Italie, « Le joueur français est content à la Juve et il espère revenir jouer dès que possible. », avait par exemple lâché Nicolo Schira.

Un départ de la Pioche ? Impossible pour la Vieille Dame qui compte bien utiliser le Champion du Monde 2018 au plus vite, « La Juventus dément les histoires et les rumeurs faisant état de l'intention de résilier le contrat de Paul Pogba. Ce n'est même pas une possibilité envisagée par le club à ce stade, car ils l'attendent. », a expliqué Fabrizio Romano sur Twitter.

Paul Pogba est revenu à la Juventus l’été dernier, cependant il n’a pas pu disputer une mintune avec le maillot des Bianconeri cette saison en raison d’une blessure au genou. Déjà privé du Mondial au Qatar avec l’Équipe de France, l’ancien de Manchester United compte faire son retour à la compétition très prochainement. Un come-back à la fin du mois de février est aujourd’hui très probable. Enfin le bout du tunnel pour la pépite de 29 ans ?

Juventus deny stories and rumours reporting intention of terminating Paul Pogba's contract. It's not even a possibility considered by the club at this stage, as they're waiting for him. ⚪️⚫️🇫🇷 #Juventus



Pogba has still zero minutes since he joined in July due to injuries.