Équipe de France, Juventus - Mercato : Pogba a déjà réglé son avenir avec la Juve

L’été passée, Paul Pogba est revenu à la Juventus en provenance de Manchester United. Cependant, le Champion du Monde 2018 n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot des Bianconeri cette saison. Une blessure au genou l’a éloigné des terrains et l'a même privé du Mondial au Qatar avec l’Équipe de France.

Alors que le milieu de terrain a récemment repris le chemin de l’entraînement, Paul Pogba est toujours indisponible, une situation qui agacerait à Turin. Les supporteurs de la Vieille Dame en auraient marre d'attendre le joueur et les dirigeants du club italien réfléchiraient même à un départ du milieu tricolore l'été prochain selon le Daily Mail. Les difficultés financières de la Juve pousseraient les dirigeants à le vendre en MLS ou à rompre son contrat d’après le média anglais.

Cependant, ces rumeurs ont été démenties ce samedi par Nicolo Schira, « Malgré de nombreuses spéculations, il n'y a pas de pourparlers en cours entre la Juventus et Paul Pogba pour une résiliation de contrat. Le joueur français est content à la Juve et il espère revenir jouer dès que possible. », a commenté le journaliste sur Twitter. Le Français a encore quelques mois pour se relancer et convaincre ses dirigeants de lui faire à nouveau confiance.

Despite many rumors and speculations there are no talks ongoing between #Juventus and Paul #Pogba for the termination of the contract. The french player is happy at #Juve and hopes to return to play as soon as. #transfers