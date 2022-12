FC Nantes : la Juventus prévoit un immense coup au Mercato avant les Canaris !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Aujourd’hui, Rudy Galetti nous apprend que la Juve va aller encore plus loin et aurait déjà entamé des contacts avec Beppe Marotta pour le convaincre de revenir à Turin ! Le directeur sportif de l’Inter a un contrat jusqu'en 2025 à Milan mais pourrait faire son retour à la Juve afin de donner un coup de boost au mercato hivernal. Les Canaris sont prévenus : ils risquent fort d’affronter une Juve new look début 2023.

🚨🔥 According to sources close to the ⚪⚫, #Juventus would have started contacts with Beppe #Marotta to convince him to return to Turin.



🤝 #Inter CEO has a contract until 2025 with the ⚫🔵. 🐓⚽ @davideroberti_ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/0vuyq4N8ae