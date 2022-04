Juventus, Chelsea - INFO BUT! Mercato : un échange Rabiot - Jorginho en discussions

Malgré les récents encouragements de Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot (27 ans) reste bel et bien susceptible de faire ses valises lors de la prochaine période de mutations. Lié jusqu’en juin 2023 avec la Juventus Turin, le milieu international français ne rentre plus dans les plans à long terme du technicien italien, qui souhaite absolument remodeler son entrejeu cet été. La Vieille Dame a d’ores et déjà raté Ryan Gravenberch, qui va quitter l’Ajax Amsterdam pour rejoindre le Bayern Munich, mais d’autres pistes ont été activées en Italie et à l’étranger.

La Juve veut revoir son milieu

Alors qu’il va aussi falloir s’occuper des cas du Brésilien Arthur et du Bosnien Pjanic (qui est actuellement prêté à Besiktas), les dirigeants turinois regardent notamment certaines opportunités en Allemagne et en Espagne, mais les priorités sont ailleurs. En plus de Paul Pogba Manchester United), les Bianconeri ont également ciblé Sergej Milinkovic (Lazio Rome) et Jorginho (Chelsea). Libre en juin 2023, ce dernier plait au plus haut point, même s’il est délicat de se projeter en attendant le rachat annoncé des Blues.

Des retrouvailles Rabiot - Tuchel ?

Des discussions ont été lancées avec son entourage, et il se murmure que la Juve a proposé d’inclure Adrien Rabiot dans une éventuelle transaction entre les deux clubs. Alors que le Tricolore est apprécie par Thomas Tuchel, son ancien coach au PSG, il s’agit de trouver la bonne formule pour arracher la signature du dernier champion d’Europe avec la Squadra Azzurra, Emerson Palmieri et Timo Werner étant d’autres pistes à l’étude au sein de l’effectif londonien.

Ignazio GENUARDI

L'instant Mercato Juventus du 28 avril Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Alexandre Corboz

Rédacteur