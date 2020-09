Juventus, FC Barcelone – Mercato : Cristiano Ronaldo bientôt rejoint par un proche allié de Messi ?

Pour remplacer Gonzalo Higuain, sur lequel le nouvel entraîneur Andrea Pirlo ne compte plus, la Juve avancerait à vitesse grand V sur Luis Suarez (FC Barcelone, 33 ans), un joueur sur lequel Ronald Keoman ne compte plus et qui est poussé vers la sortie en Catalogne.

Si l'on en croit Sky Sport Italia et l'éminent Gianluca Di Marzio, les négociations entre la Vieille dame et l'attaquant uruguayen auraient démarré et pourrait être facilitée par le Barça. Luis Suarez tenterait même de discuter de sa résiliation de son contrat à l'amiable, un an avant la date prévue (2021).

Habitué à être au service de Lionel Messi, de qui il est très proche, le « Pistolero » peut-il réellement devenir le nouveau binôme de Cristiano Ronaldo ? D'après la presse italienne, la Juve serait en tout cas prête à un effort important en offrant à Luis Suarez un contrat à 10 M€ par an.