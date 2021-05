Juventus, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Ronaldo avait voulu fuir Messi un an plus tôt !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Juventus-AC Milan, c'est toujours une affiche qui compte, même quand les deux clubs ne sont plus à la lutte pour le titre de champion d'Italie comme cette saison. Les deux géants, rivaux ancestraux, seront opposés ce soir à l'Allianz Stadium, un défi qui vaudra notamment par l'opposition entre deux des plus grands buteurs de l'histoire, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic.

Des négociations avancées avec le Milan en 2017

La Gazzetta dello Sport rappelle aujourd'hui que Cristiano Ronaldo aurait pu jouer le choc de ce soir dans l'autre camp. En effet, à l'été 2017, un an avant qu'il ne quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin, il avait été tout proche de s'engager avec l'AC Milan, à l'époque contrôlé par un homme d'affaires chinois, M. Li.

Ancien DG des Rossoneri, Marco Fassone a confirmé que CR7 était une fixette pour le milliardaire chinois, qui savait que le Portugais était adoré dans son pays. L'attaquant voulait déjà fuir Messi et la Liga, et il était intéressé par un transfert à Milan, dont la réputation mondiale lui plaisait. Les négociations étaient très avancées avec son agent, Jorge Mendes, mais elles se sont arrêtées "du jour au lendemain", comme l'a assuré Fassone. Ronaldo est resté un an de plus à Madrid, a remporté une troisième C1 consécutive puis a pris la route de Turin.