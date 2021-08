Juventus - Mercato : CR7 officiellement à MU, il formule un premier souhait

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Cristiano Ronaldo (36 ans) est un joueur de Manchester United.

« Manchester United est un club qui a toujours eu une place particulière dans mon cœur, et j'ai été submergé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi, a-t-il déclaré dans un communiqué. J'ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J'ai hâte de rejoindre l'équipe après les matchs internationaux, et j'espère que nous aurons une saison très réussie à venir. »

CR7 aurait rejoint MU contre un chèque de 15 millions d’euros + 8 de bonus.