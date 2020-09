Juventus - Mercato : Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau Karim Benzema

Luis Suarez n'ayant visiblement pas l'intention de quitter le FC Barcelone, la Juventus Turin s'est lancée en quête d'un autre remplaçant à Gonzalo Higuain. Elle a décidé de faire ce qu'elle fait de mieux : dépouiller ses concurrents de leurs meilleurs joueurs. Ainsi, elle aurait l'intention de débaucher Edin Dzeko à l'AS Roma.

L'attaquant bosnien de 34 ans est même désormais vu comme le meilleur partenaire possible pour Cristiano Ronaldo. La saison passée, le courant n'est pas passé avec Gonzalo Higuain, même si Maurizio Sarri s'est entêté à vouloir les faire jouer ensemble. Le Portugais et l'Argentin ne s'apprécient pas en dehors des terrains (une brouille qui remonte à leur époque commune au Real Madrid) et ils n'ont aucune affinité dans le jeu.

La grande différence entre Higuain et Dzeko se situe au niveau de l'altruisme. Pipita en est dépourvu, comme tout bon buteur qui se respecte, alors que le Bosnien aime faire jouer ses partenaires. Il sait peser sur une défense, attirer à lui plusieurs adversaires pour mieux servir ses partenaires. Avec lui, Cristiano Ronaldo pourrait bénéficier de déviations inspirées, de fausses pistes, de contre appels. Tout ce qui lui a manqué la saison passée. Tout ce qui pourrait lui permettre de s'épanouir à nouveau…

Talks progressing for Edin Dzeko from AS Roma to Juventus and Arkadiusz Milik from Napoli to AS Roma. The deal will be completed if Milik will agree personal terms with Roma [contract offered until 2025]. Dzeko already agreed personal terms with Juve 🚨 @SkySport #Juve #transfers