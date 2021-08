Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United, cela ne dérange pas forcément le vestiaire de la Juventus de Turin. Pire, depuis que le Portugais a quitté sa « famille » italienne, les langues se délient dépeignant un CR7 profondément égoïste et isolé dans le Piémont.

Sky Italia explique que Cristiano Ronaldo vivait à l'écart du groupe de Massimiliano Allegri et ne se focalisait que sur ses propres performances. « Marquer des buts et s'intégrer dans un groupe, ce sont deux choses différentes, il commençait à s’éloigner de plus en plus des autres. Souvent, quand les autres joueurs étaient en train de s’entraîner, Ronaldo restait seul dans le vestiaire », explique le quotidien transalpin.

Même si l'après Ronaldo a mal démarré à la Juve (défaite 1-0 face au promu Empoli), certains joueurs se déclareraient « soulagés » en privé de ne plus avoir à composer avec l'ancienne gloire du Real Madrid...