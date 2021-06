Juventus - Mercato : Cristiano Ronaldo se prend un tacle l'incitant à rester en Italie

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Plus les jours passent et plus l'avenir de Cristiano Ronaldo semble s'écrire loin de la Juventus Turin. A un an de la fin de son contrat, le Portugais apparaît laissé par les critiques incessantes à son égard. Il serait aussi isolé au sein du vestiaire bianconero alors que les finances de la Vieille Dame supportent mal son salaire imposant. La seule chose qui pourrait le décider à rester, finalement, serait un challenge à sa hauteur. Et quoi de mieux pour ça que de piquer son orgueil ?

"Quel est le joueur le plus fort de Serie A ? Pas Cristiano Ronaldo"

C'est ce qu'a fait le milieu offensif ukrainien de l'Atalanta Bergame Ruslan Malinovskiy (28 ans). Au cours d'une interview pour Tuttosport, il a ouvertement remis en cause le titre de meilleur joueur de Serie A que CR7 a reçu il y a quelques jours. Pour rappel, la Dea l'a un peu mauvaise depuis que la Juve l'a battue en finale de la Coupe d'Italie (2-1) il y a un mois…

« Quel est le joueur le plus fort de Serie A ? Pas Cristiano Ronaldo. Il y a des joueurs bien plus forts. Par exemple, le plus fort avec lequel j'ai joué est sans aucun doute Muriel. Si les choses s'étaient passées un peu différemment, il aurait joué pour une équipe comme Barcelone. » Luis Muriel meilleur joueur de Serie A ? Ça sent le raisonnement pas objectif. Mais ça aura le mérite de titiller l'orgueil de Ronaldo !