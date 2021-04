Juventus - Mercato : l'échange du siècle se précise pour Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

A l'instar du Real Madrid, la Juventus Turin comptait énormément sur l'arrivée de la Super League pour remettre ses finances à flot. C'est que la pandémie de Covid-19 a eu des conséquences gravissimes pour les grands clubs européens. Du côté de la Vieille Dame, le salaire de Cristiano Ronaldo est devenu trop lourd à supporter, si bien qu'elle songe sérieusement à s'en séparer dès cet été. Mais qui voudrait du quintuple Ballon d'Or de 36 ans ?

Paul Pogba est chaud pour retrouver la Juve

Florentino Pérez a fait savoir que le Real Madrid n'était pas intéressé. Le FC Barcelone, Manchester City et Liverpool ne bougeront pas étant donné que CR7 a joué chez leurs grands rivaux, le Bayern Munich a déjà Lewandowski comme buteur en série alors que le PSG est lui aussi dans la mélasse financière. Reste Manchester United.

La Gazzetta dello Sport du jour assure que la piste des Red Devils est à prendre très au sérieux. Parce que Ronaldo a adoré son passage là-bas de 2003 à 2009, parce qu'Ole Gunnar Solskjaer aimerait un buteur de son calibre pour montrer la voie à sa jeune équipe et parce qu'enfin, MU possède en Paul Pogba une monnaie d'échange haut de gamme. Le Français veut quitter l'Angleterre et verrait d'un bon œil un retour chez les Bianconeri. Ces derniers aimeraient aussi le récupérer. Y a plus qu'à ?