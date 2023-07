PSG - Mercato : la Juventus ouvre la porte pour Vlahovic

La Juventus ne participera a priori à aucune compétition européenne la saison prochaine. Des problèmes extra-sportifs et un niveau de jeu en baisse pourraient contraindre la Juventus à se séparer de son meilleur joueur cet été.

Dusan Vlahovic est notamment courtisé par le PSG qui envisagerait d'inclure Hugo Ekitike dans l'équation. La Juventus, par l'intermédiaire de Cristiano Giuntoli, a fait savoir qu'un départ de Dusan Vlahovic était possible, révèle Fabrizio Romano. L'attaquant serbe fait partie du projet de la Vieille Dame, mais le club turinois doit considérer les offres acceptables. Accablée par sa situation financière, la Vieille Dame ne pourrait pas refuser une grosse vente, une bonne nouvelle pour le PSG !

Juventus director Giuntoli: “Vlahović? It’s not a secret that we have to clarify our balance/accounts — so we have to consider huge proposals”. ⚪️⚫️🇷🇸



“It’s important to clarify that we trust Dušan and he’s part of our project”. pic.twitter.com/TjuNtQ9Kf4