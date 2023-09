Juventus - Mercato : la Vieille Dame en pince pour un joueur du Stade Rennais !

Le départ programmé mais tardif, de Leonardo Bonucci à l'Union Berlin a dépeuplé la Juventus Turin en défense centrale. Et pour le compenser, c'est vers le Stade Rennais que la Vieille Dame envisagerait de se tourner.

Selon le journaliste turc Ekrem Konur, spécialiste des transferts, la Juve cible Warmed Omari, le défenseur breton (23 ans). Une offre de 20 M€ serait dans les tuyaux pour le joueur originaire de Mayotte. A suivre...

💣 #EXCL | Juventus are planning to make an opening bid of €20 million for Rennes' talented 23-year-old defender Warmed Omari.

