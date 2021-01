Juventus - Mercato : les Bianconeri prêts à lâcher Cristiano Ronaldo mais…

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Entamée en 2018, la relation entre la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo se passe très bien. Il y a bien eu quelques frustrations, comme le passage de Maurizio Sarri sur le banc la saison dernière ou les éliminations précoces en Champions League, mais pas de quoi gâcher l'idylle. Et pourtant, une séparation en juin ne serait pas à exclure. L'Equipe explique pourquoi dans son édition du jour…

Il coûte 60 M€ à l'année

« Ronaldo est sous contrat jusqu’en 2022 et son entourage comme ses dirigeants assurent qu’il le respectera. Mais rien n’est si simple, non plus. Recruté à l’été 2018 contre 105 M€ au Real Madrid, le quintuple Ballon d’Or pèse lourd dans les bilans comptables du club : il gagne 31 M€ net par saison ce qui, pour la Juve, représente une charge de 60 M€. La crise du coronavirus n’a rien arrangé pour le club turinois, qui a annoncé une perte de près de 90 M€ sur le dernier exercice. »

« Le projet sportif est connu pour la Vieille Dame : rajeunir l’effectif et, si possible, ne pas trop dépenser. Le projet de Ronaldo, lui, est le même depuis ses débuts : gagner tous les trophées, championnat et C1, et si possible le Ballon d’Or. La suite de l’histoire dépendra donc des résultats du club et, bien sûr, des offres qui arriveront, ou pas, l’été prochain. La Juventus ne retiendra pas sa star à tout prix. Mais à de tels tarifs et dans le contexte actuel, ils ne sont pas nombreux à pouvoir offrir au Portugais un contrat qui lui convienne. »