Juventus - Mercato : moqué sur les réseaux, Ronaldo voit une piste s'envoler

Hier soir face à Israël (4-0), Cristiano Ronaldo s'est un peu plus rapproché du record de nombre de buts en sélection, détenu par l'Iranien Ali Daei (109). En doublant la mise juste avant la pause d'une frappe du gauche, le Portugais a monté son curseur personnel à 104. Mais cela ne l'a pas empêché d'être victime de moqueries sur les réseaux sociaux à cause d'une autre action lors de cette partie.

Ferdinand ne le voit pas revenir à MU

A la 40e minute, juste avant son but, donc, Cristiano Ronaldo a entrepris de tirer un coup franc très bien placé. Son coéquipier Bruno Fernandes, pourtant bien plus adroit que lui dans ce domaine, n'a même pas eu le temps de toucher le ballon. Le quintuple Ballon d'Or s'est élancé… et a expédié la frappe, totalement dévissée, très loin dans les tribunes. Depuis, ses détracteurs repassent la séquence dans tous les sens, lui demandant de ne plus tirer de coups de pied arrêtés quand le public sera revenu dans les stades.

Plus ennuyeux pour CR7 est la réflexion de son ancien coéquipier Rio Ferdinand dans une chronique pour le Sun. Interrogé sur un possible retour à Manchester United, l'ancien défenseur a expliqué : "Je ne crois pas que cela se produira. Ce chapitre a déjà été écrit et s'est refermé donc je ne vois pas le transfert arriver". Ce serait dommage pour Ronaldo car MU est aujourd'hui sa principale piste pour quitter une Juventus Turin où il ne se sent plus à l'aise…