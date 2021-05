Juventus - Mercato : première porte fermée pour Cristiano Ronaldo la saison prochaine

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

On récapitule : il reste un an de contrat à Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Mais les deux parties ne verraient pas d'un mauvais œil un départ anticipé, même si elles n'excluent pas non plus d'aller au bout de leur aventure commune. Le Portugais ne semble plus heureux en Italie, où il serait isolé au sein du vestiaire bianconero. Quant aux dirigeants italiens, ils constatent que risque financier n'en valait pas la chandelle puisque le quintuple Ballon d'Or n'a pas fait gagner une troisième Champions League alors que son salaire plonge un peu plus la Vieille Dame dans la crise.

Cristiano Ronaldo se serait bien vu retourner au Real Madrid mais Florentino Pérez a expliqué que c'était hors de question, qu'il préférait se tourner vers l'avenir. Manchester United, en revanche, ne dirait pas non, même si la prolongation d'Edinson Cavani n'est pas un bon signal. Reste le Sporting Portugal. Les Lions envisageaient au départ de faire revenir leur prodige à la fin de son contrat à la Juve, en 2022. Mais dans l'euphorie du titre de champion décroché mercredi soir, la mère de CR7, Dolores Aveiro, a lancé qu'elle allait tout faire pour le convaincre de revenir dès cet été.

Une annonce qui a forcément enflammé les supporters du Sporting. Sauf que l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, a douché leur enthousiasme dans les colonnes de Record : "Cristiano est très fier que le Sporting ait remporté le Championnat. Mais pour le moment, ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal". Le "Pour le moment" est très important : cela signifie certainement que les Vert et Blanc devront attendre la fin de son contrat en 2022. Et que donc Ronaldo sera encore bianconero la saison prochaine…

