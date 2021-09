Juventus - Mercato : un premier joueur de MU snobe Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Van de Beek pas fan de CR7 ? Le Néerlandais, qui a fait la connaissance de Cristiano Ronaldo cette semaine à l’entrainement de Manchester United, ne semble pas impressionné par le quintuple Ballon d’Or. Et pour cause lors d’une interview accordé au podcast FIVE, présenté par Rio Ferdinand, ancien coéquipier du Portugais à MU, il a été demandé au milieu de terrain de composer une équipe de cinq joueurs qui selon lui gagneraient tous les exercices à l’entrainement. Et il a snobé Cristiano Ronaldo.

"C'est une bonne question, hein ? Je pense que je choisirais Raphaël (Varane) et Juan (Mata). Je suis un grand fan d’eux. Sinon, vous devriez aussi choisir Bruno (Fernandes), n'est-ce pas ? Car il sait marquer beaucoup de buts mais aussi donner de nombreuses passes décisives. Et pour l'accompagner, je pense que je choisirais Nemanja (Matic) et Luke (Shaw). Ça c’est une équipe de gagnants", a-t-il déclaré avant de préciser : « Nous avons tellement de joueurs que je dois prendre des décisions tactiques. Les meilleurs joueurs ne gagnent pas toujours, les meilleures équipes le font." Une déclaration étonnante quand on connait le bourreau de travail qu’est Cristiano Ronaldo à l’entrainement.