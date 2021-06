Juventus - Mercato : un prestigieux précédent pousse Ronaldo vers la sortie

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

La position de la Juventus Turin vis-à-vis de Cristiano Ronaldo est des plus délicates. La Vieille Dame a conscience d'avoir la chance de posséder l'un des meilleurs joueurs du monde dans ses rangs, lui assurant une trentaine de buts par an. Mais elle sait aussi que son salaire est trop imposant pour ses finances mises à mal par la covid, que l'équipe joue mieux sans lui et surtout qu'il est susceptible. Pas question, donc, de dire officiellement qu'elle veut s'en séparer au risque qu'il boude si jamais il est amené à rester.

CR7 comme Paul Pogba en 2016 ?

Les dirigeants de la Juve sont donc dans une position des plus inconfortables, eux qui attendent qu'un prétendant sorte du bois pour accepter son offre, aussi faible soit-elle. La Gazzetta dello Sport, qui évoque ce dossier dans son édition du jour, rappelle qu'en 2016, les Bianconeri avaient vécu une situation similaire avec Paul Pogba.

Le Français avait des envies d'ailleurs, la Juventus voulait le vendre mais personne n'avait dit les choses ouvertement et la situation avait traîné pendant des semaines. Jusqu'après l'Euro, qui avait vu le Poule et les Bleus atteindre la finale. Ce qui avait décidé Manchester United à sortir le chéquier, payant 102 M€ d'indemnité, 75 M€ directement pour la Juve. Les dirigeants italiens espèrent que l'histoire se répètera, que CR7 brillera à l'Euro et que MU ou le PSG fera tout pour récupérer le quintuple Ballon d'Or.