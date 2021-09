Juventus, PSG - Mercato : CR7 a déjà eu un effet immédiat dans le vestiaire de MU

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Régime « Ronaldesque » à venir à Manchester ? Alors que le Portugais fait son retour dans son ancien club, Cristiano Ronaldo inspire déjà ses coéquipiers. Si bon nombre ont avoué qu’ils accueillaient l’une de leurs idoles, certains cherchent à l’imiter notamment du point de vue alimentaire.

Et pour cause, lors du diner de veille de match certains ont prêté attention au plateau de CR7. Autorisés à prendre un dessert comme c’est le cas les vendredis à la cantine de Manchester United, personne n’y aurait touché.

« Aucun joueur n’a touché aux desserts. Personne n’est allé se servir, tout le monde est resté assis. Un des gars m’a dit: ‘Qu’est-ce que Cristiano a dans son assiette?’ On jetait tous un coup d’œil à ce qu’il mangeait et c’est évidemment les assiettes les plus saines que vous puissiez imaginer » a déclaré Lee Grant, Gardien de Manchester United, au média talkSPORT qui rapporte que CR7 aurait mangé du quinoa, de l’avocat et des oeufs durs. « Ce mec est dans une forme incroyable. Il a le deuxième plus beau corps du vestiaire derrière le mien, ça veut dire quelque chose. Bravo à lui! (sourire) ».

Une discipline que le portugais tient déjà du Real Madrid, préférant consommer de petits repas tout au long de la journée et sains, principalement blé complet, des fruits frais, des légumes, du poulet et certains poissons. Il s’était d’ailleurs fait remarqué à l’Euro en enlevant la bouteille de Coca-Cola présente devant lui en conférence de presse.

Au vu des résultats, notamment son doublé le lendemain face à Newcastle, nul doute que CR7 va continuer d’être imité par ses coéquipiers et pas qu’à la cantine.

