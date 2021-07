Juventus, PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo annonce une grande décision aujourd'hui

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Deux mots et la planète foot est en émoi. "Decision day", a écrit Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram ce dimanche. Vu sa situation à la Juventus Turin, on est tenté de penser qu'il veut parler de son avenir. Va-t-il quitter la Vieille Dame pour relever un ultime challenge ? Va-t-il honorer sa dernière année de contrat dans le Piémont ? Prolonger d'un an pour lisser son salaire, trop imposant pour un club durement touché par la crise sanitaire ?

Là où le doute subsiste concernant le sujet de la décision en question, c'est que le Portugais pose appuyé contre une Rolls Royce, tiré à quatre épingles. Peut-être a-t-il simplement voulu jouer avec les nerfs de ses fans et qu'il se demande s'il va acheter un nouveau bolide pour ajouter à sa collection. Mais comme on est dimanche et que les magasins sont fermés où qu'il se trouve, on va rester sur l'idée première, à savoir qu'il parle de sa carrière. En tout cas jusqu'à minuit…