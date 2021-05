Juventus, PSG – Mercato : Cristiano Ronaldo bloqué à Turin... dans un vestiaire hostile ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo (36 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Si Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus de Turin, a assuré que le Portugais irait au bout de son contrat, dans le vestiaire de la Vieille dame la nouvelle n'a pas été accueillie avec une grande joie.

En effet, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, certains commenceraient à s'agacer de l'attitude de CR7 et souhaiteraient son départ dès cet été. Un départ également souhaité dans l'entourage de Cristiano puisque sa mère, Dolores Aveiro, a pris la parole publiquement afin de militer pour un retour du quintuple Ballon d'Or au Sporting Portugal.

Le poids d'un contrat difficile à sacrifier pour CR7

Reste que, dans les faits, un départ de l'ancienne star du Real Madrid s'annonce compliqué. Du côté du Sporting, on n'a clairement pas les moyens de s'indexer sur les revenus actuels de CR7 (31 M€ par an) et aucun des grands clubs cités pour l'accueillir (Manchester, Real, PSG) n'a confirmé son intérêt à la Juve.

Par ailleurs, comme le rappelle la Gazzetta, Cristiano Ronaldo n'a pas grand intérêt à quitter l'Italie actuellement alors qu'il jouit de règles fiscales très avantageuses sur place. Des règles qu'il n'aura ni en Espagne, ni en France, ni en Angleterre.