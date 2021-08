Juventus, PSG - Mercato : le prochain club de Cristiano Ronaldo enfin connu ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Annoncé au Paris Saint-Germain et Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait finalement rester à la Juventus Turin cet été. C'est en tout cas les dires du vice-président de la Vieille Dame, Pavel Nedved.

"C'est un de nos joueurs, il lui reste un an de contrat, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous parce que chaque saison il nous a toujours garanti beaucoup de buts. C'est un joueur de la plus haute valeur et évidemment nous parions sur lui", a-t-il confié au micro de la chaîne Mediaset.

En fin de contrat en juin 2022 avec la Juve, la star portugaise devrait ensuite se diriger vers la MLS et l'Inter Miami dans un an, selon les informations de Todo Fichajes. Le président de l'équipe floridienne, David Beckam, aurait déjà convaincu l'ancien joueur du Real Madrid de le rejoindre.

Cristiano sigue en la Juventus pero pondrá rumbo a la MLS al concluir la temporada https://t.co/VtlQIx3o9p — Todofichajes.com (@TDfichajes) August 1, 2021