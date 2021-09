Juventus, PSG - Mercato : pourquoi la Vieille Dame et Paris n'avaient aucune chance avec CR7

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Dès la fin de saison dernière, des rumeurs faisaient état d'un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin à un an de la fin de son contrat. La Vieille Dame avait remporté la Coupe d'Italie avec le Portugais sur le banc et le retour de Massimiliano Allegri en tant qu'entraîneur n'augurait rien de bon vu ses critiques passées à son égard. Mais c'est bien dans les dernières heures du mercato que CR7 est retourné à Manchester United, après avoir été annoncé du côté du Real Madrid, du PSG et surtout de Manchester City.

Mais la légende de l'UFC Khabib Nurmagomedov, ami proche de Ronaldo, a fait une surprenante révélation : non seulement le quintuple Ballon d'Or avait pris très tôt la décision de quitter la Juve mais, en plus, rien ne semblait pouvoir le dérouter de Manchester, et surtout pas la L1. "Je ne vais pas dévoiler nos messages privés, mais Cristiano m'a dit qu'il s'ennuyait en Italie et qu'il voulait retourner en Angleterre. Il me l'a dit un mois avant de revenir à Manchester United. Ça n'a donc pas été une surprise pour moi qu'il s'engage avec cette équipe." S'il s'ennuyait en Serie A, Ronaldo ne risquait pas de mettre les pieds en Ligue 1. C'était donc bien Manchester ou rien pour lui, cet été !

👀 Al luchador le había confesado sus planes varias semanas antes de dejar la Juventus



🗣️ La decisión estaba tomada: "Me dijo que en Italia se aburría" https://t.co/L0gzMs0jIu — Diario AS (@diarioas) September 8, 2021