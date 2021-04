Juventus, PSG - Mercato : un échange XXL envoie Cristiano Ronaldo à Paris

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nous sommes à deux mois de la fin de la saison des clubs et les rumeurs de transferts agitent déjà l'ensemble des médias de la planète football. La plupart du temps, les journalistes semblent oublier que la pandémie de Covid-19 ayant contraint les équipes à jouer à huis clos ou presque depuis un an a ravagé les finances des plus grandes écuries. Et que les transferts à 100 M€ ou plus seront très rares lors de l'intersaison.

Echange CR7-Kean et Icardi

Mais chez les Espagnols d'AS, on a de la suite dans les idées. Alors que l'opération ne concerne pas du tout la Liga, le Real ou le Barça, les journalistes ibériques ont mis Cristiano Ronaldo, les moyens financiers limités de la Juventus et du PSG, Mauro Icardi et Moise Kean dans un shaker pour en sortir un échange détonnant.

En effet, la Vieille Dame ne dirait pas non à un départ de sa superstar, qui plombe ses finances sans lui permettre de remporter la Champions League. Et elle lorgne Mauro Icardi (PSG, ex-Inter), Arkadiusz Milik (OM, prêté par le Napoli) ou Moise Kean, qu'elle a formé, pour le remplacer. Cela fait d'ailleurs longtemps qu'elle "flirte" avec le premier nommé. Eh bien, AS pense qu'un méga échange sans indemnité serait dans les tuyaux entre le PSG, qui lèverait l'option d'achat de Kean, et la Juve : Ronaldo irait à Paris, lui qui est le rêve des Qataris depuis leur arrivée en 2011, Kean et Icardi rejoindraient le Piémont. L'idée n'est pas si folle car le couple Icardi, par exemple, souhaiterait quitter le PSG et retourner dans le Calcio. Mais elle semble quand même improbable…