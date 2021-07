Juventus, PSG - Mercato : un immense camouflet se profile pour Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Actuellement en vacances à Majorque dans un ancien fort, Cristiano Ronaldo réfléchit à son avenir. Son agent, Jorge Mendes, est attendu à Turin dans les prochains jours pour voir quelles sont les options qui s'offrent à son client. Au départ, un transfert semblait inéluctable. Désormais, il serait davantage question que le Portugais aille au bout de son contrat ou même qu'il prolonge d'une saison. Pourquoi un tel revirement de situation ?

Tout simplement, selon La Gazzetta dello Sport, parce que CR7 n'aurait aucune offre intéressante sous la main ! Le Real Madrid ne veut pas de lui, le PSG ne bougera que si Kylian Mbappé s'en va, Manchester United préfère renforcer d'autres secteurs… et tous les autres clubs de la planète ne peuvent pas assumer son énorme salaire de plus de 30 M€ annuels ! Son club formateur, le Sporting Portugal, voudrait le récupérer, mais savoir à payer d'indemnité et à condition qu'il baisse drastiquement ses émoluments. Et voilà comment Cristiano Ronaldo s'apprête à disputer une quatrième saison chez la Vieille Dame !

