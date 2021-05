Juventus, PSG, Real Madrid – Mercato : l'avenir de Cristiano Ronaldo se décide ce soir !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Si la Ligue 1 livre son verdict ce soir avec de la bagarre à tous les niveaux, du côté de la Serie A l'enjeu est assez énorme. La lutte concerne notamment les places pour la Ligue des Champions puisque ni la Juventus, ni le Milan AC, ni Naples ne sont encore assurés de leur place … Et il y aura probablement un déçu parmi les trois géants italiens.

En C3, la Juve n'aura pas les moyens d'assumer CR7

Sous contrat jusqu'en juin 2022, une partie de l'avenir de Cristiano Ronaldo se joue ce soir à Bologne. En effet, sans les revenus de C1, la Juventus Turin aura sans doute bien du mal à s'affranchir du salaire de 31 M€ par an de son astre portugais. D'ailleurs, CR7 ne se voit pas rester en Italie pour ne jouer que la Ligue Europa... Même s'il s'agit du seul trophée manquant à son palmarès.

Outre l'avenir de Cristiano Ronaldo, plusieurs autres cas individuels sont en jeu ce soir lors du final de la Serie A : l'avenir sur le banc d'Andrea Pirlo, celui de Gennaro Gattuso à Naples, le nouveau contrat (ou non) de Gianluigi Donnarumma dans les buts du Milan AC, le cas du capitaine napolitain Lorenzo Insigne... Quoi qu'il arrive, il y aura quelques conclusions fortes à tirer. Du côté de Manchester United, le club le plus intéressé par Cristiano (plus qu'au PSG ou au Real Madrid en tout cas), on suit de près cette folle soirée italienne.