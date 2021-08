Juventus, PSG, Real Madrid - Mercato : le mystère est enfin levé autour de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

La présence sur le banc de Cristiano Ronaldo hier contre l’Udinese (2-2)a laissé place à de nombreuses spéculations autour de son avenir à la Juventus Turin. Selon Sky Italie, c’est à sa demande que CR7 ne se trouvait pas dans le onze de départ, dans la perspective d’un transfert cet été, même si aucun club n’aurait formulé une offre concrète à la Juve. Selon Pavel Nedved, la décision a été commune.

« On l’a partagée avec lui, nous sommes en début de saison, il est normal que sa condition physique ne soit pas au top. Et cela concerne tout l’effectif. Je confirme qu’il restera à la Juve, absolument », a déclaré à DAZN le vice-président de la Vieille Dame. À 36 ans, Cristiano Ronaldo devra donc enfin accepter de ne plus être le premier nom couché sur la feuille de match par son entraîneur. Revenu sur le banc de la Vieille Dame après deux années sabbatiques, Massimiliano Allegri en a parlé après le match d’hier.

« Il va y avoir de nombreux matches et, pour la première fois de ma carrière, je peux bénéficier de cinq changements, a-t-il affirmé sur DAZN. Cris va bien, on a parlé ; vu les conditions physiques de chacun et vu le match, je lui ai dit de venir sur le banc et qu’on aurait besoin de lui en seconde période. Il s’est mis à disposition, il est entré et il a bien joué. Ce n’est pas un choix technique, il s‘agit de comprendre les moments. Il comprend que la saison est longue, que si je le mets sur le banc c’est pour qu’il se repose, parce qu’il peut être également déterminant sur trente, quarante minutes. C’est une valeur ajoutée. »

🔴Gazzetta🔴Corriere🔴Tuttosport

➡️Juve:Un départ fou CR7 sur le banc 1h marque mais la var passe par là.Dybala buteur,passeur,Szczesny 2 erreurs.

➡️Mou et la Roma fantastique avec Abraham et Veretout

➡️Napoli:Spalletti gagne

➡️Milan ce soir à la Samp avec Giroud.