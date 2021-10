Manchester United - Mercato : la Juventus veut jouer un mauvais tour à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Même si ça n'a pas été houleux, la fin de l'aventure entre Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin a été décevante. Le Portugais s'ennuyait en Italie et la Vieille Dame n'a pas profité de l'aura du quintuple Ballon d'Or pour décrocher une troisième Champions League. Pire, elle a fini par perdre un titre de champion qui était sien depuis une décennie. Selon La Gazzetta dello Sport, ce divorce à l'amiable pourrait s'envenimer l'été prochain puisque les Bianconeri lorgneraient l'un des principaux partenaires de CR7 à Manchester United.

Ce joueur, ce serait Paul Pogba. Chouchou de Massimiliano Allegri, qui a fait son retour sur le banc, le Poulpe serait une priorité pour l'été prochain, lui qui sera libre. Aux dernières nouvelles, il envisageait de prolonger à MU, alléché par l'arrivée de Ronaldo. Mais la Juventus a un plan ambitieux pour l'inciter à revenir. Notamment des moyens financiers conséquents puisqu'elle ne doit plus supporter le salaire du Portugais, et qu'elle compte vendre Rabiot, Ramsey et peut-être McKenny l'été prochain.

