PSG, FC Barcelone - Mercato : la Juventus donne jusqu'à ce soir à Di Maria pour se décider

Tel que c'est parti, Angel Di Maria risque de passer à côté de tous ses objectifs en clubs pour cette intersaison. Sa priorité était de prolonger au PSG, c'est raté. Ensuite, malgré l'intérêt prononcé de la Juventus, il se serait bien signer au FC Barcelone, lui l'ancien du Real Madrid. Raté aussi, les Blaugrana ayant bloqué sur ses 34 ans et son salaire imposant. Reste la Vieille Dame mais elle commence à s'impatienter.

D'ailleurs, selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants bianconeri auraient laissé jusqu'à ce mercredi soir pour donner une réponse définitive. S'ils n'ont pas de nouvelles demain jeudi, ils passeront à autre chose, en l'occurrence l'attaquant de Sassuolo Domenico Berardi. Et ce même si les Vert et Blanc réclameraient 30 M€ pour leur international italien. La dernière proposition de la Juve à Di Maria est la suivante : une année plus une autre en option à 7 M€ annuels.

The past is the past for Angel Di Maria 😤 pic.twitter.com/bPH9xP2bkk — GOAL (@goal) June 8, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur