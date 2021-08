PSG, FC Barcelone, Real Madrid : la Juventus est prête à faire une Messi à Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Après le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, Marca évoque le possible départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin. Selon le média espagnol, la Vieille Dame a aussi de gros soucis économiques et elle ne bloquerait pas un départ de CR7 en cas de belle offre, à un an du terme de son contrat.

Mais qui peut s'offrir CR7 ?

Problème : on ne se bouscule pas au portillon. Toujours selon Marca, le Real Madrid n'envisage pas un retour du Portugais, et Manchester United, trop occupé à tenter de prolonger Paul Pogba, non plus. Au PSG, l'heure est à la prolongation de Kylian Mbappé et une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo ne serait envisagée que dans un an, à l'issue de son contrat.