PSG, Juventus - Mercato : Georgina Rodriguez bientôt remplacée par Wanda Nara ?

Ce mardi après-midi, Massimiliano Allegri a donné sa première conférence de presse depuis son retour sur le banc de la Juventus Turin. Forcément interrogé sur l'avenir d'un Cristiano Ronaldo qu'il avait critiqué pendant ses deux années sabbatiques et qui est isolé au sein du vestiaire bianconero, le technicien a expliqué qu'il comptait sur son quintuple Ballon d'Or et même le responsabiliser encore davantage.

Mais dans les faits, le Portugais pourrait quand même aller voir ailleurs. Car son salaire pèse lourd sur les finances d'un club méchamment impacté par la crise sanitaire. En cas de départ, la Juve ciblerait, selon Ignazio Genuardi, un Mauro Icardi dans son viseur depuis plusieurs années. L'arrivée de l'ancien capitaine de l'Inter Milan serait forcément mal vécue par les tifosi bianconeri et nerazzurri. Mais elle permettrait de ramener Wanda Nara en Italie. Et si la Vieille Dame y perdrait certainement niveau standing au niveau de l'attaquant, pour ce qui est de la WAG en chef, ce serait du même niveau car Georgina Rodriguez et Wanda Nara boxent dans la même catégorie.

Au sujet d’Icardi, c’est surtout la Juventus Turin qui pourrait bouger en cas de départ de Ronaldo. Alors que le Portugais va devoir trancher la question de son avenir, Allegri a toujours apprécié le profil du buteur argentin. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 27, 2021