PSG, Juventus, Real Madrid - Mercato : CR7, premières frictions en vue à Manchester United ?

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

Cristiano Ronaldo (36 ans) n’a pas eu de temps d’adaptation. « Depuis qu’il a remis le maillot de Manchester United sur ses larges épaules, l’attaquant portugais a claqué pas moins de 5 buts en autant de matches. Son professionnalisme a fait forte impression sur et en dehors du terrain, a salué Ole Gunnar Solskjaer hier en conférence de presse. Évidemment il y a les buts, cinq en cinq matches, ça veut tout dire. »

L’entraîneur des Reds Devils sait aussi qu'il ne pourra pas toujours compter sur son maître artificier et envisage déjà de le placer sur le banc de touche, comme Zinédine Zidane ou Maurizio Sarri avant lui. « Pour son âge, il est toujours performant. Évidemment nous devrons gérer son temps de jeu, s'assurer qu'il reste en forme, a-t-il ajouté. Il est un excellent exemple pour tout le monde, dans sa façon de s'entraîner, sa conduite. Il a fait forte impression et cela ne fait qu'un mois, pourvu que ça continue. »

Le coach de Manchester United ne manque pas d'options en attaque et pourrait bientôt avoir à faire un choix entre deux stars, alors que Marcus Rashford a repris les entraînements en équipe, vendredi, après son opération de l'épaule. MU accueille Everton pour le compte de la 7e journée de Premier League (13h30). On devrait alors en savoir un peu plus sur la stratégie de Solskjaer avec Ronaldo mais pas sûr que l'idée d'être ménagé devrait plaire à celui-ci...

Cristiano Ronaldo a marqué 5 buts en 5 matchs depuis son arrivée à Manchester United !



⚽️⚽️ Newcastle

⚽️ Young Boys

⚽️ West Ham

❌ Aston Villa

⚽️ Villarreal



❓ Everton pic.twitter.com/5CP33MqbH5 — CR7 inside ➐ (@CR7_inside) October 2, 2021