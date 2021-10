PSG, Manchester United - Mercato : un autre Red Devil que Pogba pourrait remplacer Rabiot à la Juventus

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Ce lundi, le journaliste italien Rudy Galetti révélait qu'une possible arrivée de Paul Pogba à la Juventus pourrait conduire le club turinois à se séparer d'Adrien Rabiot, ciblé par l'AS Monaco et le Borussia Dortmund.

Van de Beek à Turin dès cet hiver ?

Mais alors que la tendance est plutôt à une prolongation de Pogba à MU, La Stampa affirme qu'un autre Red Devil est dans le viseur de la Vieille Dame en la personne de Donny van de Beek. Le milieu néerlandais ne s'est pas imposé à United et à l'instar du Real Madrid, la Juve penserait à lui. Il serait même une cible prioritaire, et la Juve envisagerait de passer à l'attaque dès cet hiver. A suivre, forcément...

Juventus are planning to bring Pogba back to Italy. Paul could sign a pre-contract in Jan and return to Juventus in the summer. #MUFC #Juve [@RudyGaletti] pic.twitter.com/yGO0pDcI4b