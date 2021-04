Juventus Turin, PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo face à un revirement inattendu !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Eliminée de la Ligue des Champions, hors de la course au titre en Serie A, la Juventus Turin connaît une saison moribonde. Des résultats qui ne répondent pas aux envies de sa star, Cristiano Ronaldo. Alors qu'il arrive en fin de carrière, malgré des performances toujours abouties, le Portugais pourrait être tenté de relever un ultime défi en Europe.

En pleine crise économique, les Bianconeri réaliseraient de grandes économies en lâchant l'ex-élément de Manchester United. Au micro de Sky, Fabio Paratici, directeur sportif des Turinois, a pris tout le monde à contrepied au moment d'évoquer le futur de Cristiano Ronaldo : "Il n'est pas seulement un footballeur, un athlète, un sportif, mais c'est un personnage complet, du plus haut niveau, de la plus haute lignée, et je pense que son salaire comprend tellement de choses qui vont au-delà des buts qu'il marque, de la manière dont il joue, mais surtout pour ce qu'il représente pour un club qui le signe, pour des millions et des millions de fans. Je pense qu'il y a des recherches qui disent qu'il est la personne la plus connue au monde, de là découle toute une série de considérations, donc c'est un discours à part, comme pour quelques personnages publics, pas seulement des sportifs. J'appelle ça des personnages planétaires qui sortent d'une logique du football, du sport."

Au final, la Juventus Turin conserverait Cristiano Ronaldo pour sa renommée en dehors des terrains. À voir maintenant ce que pense le principal intéressé de cet argument... Affaire à suivre !