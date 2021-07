PSG - Mercato : l’avenir de Cristiano Ronaldo est scellé, une image forte ce lundi ?

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

L’avenir de Cristiano Ronaldo est l’un des feuilletons de l’été. Et pour cause, la star portugaise, à qui il ne reste qu’un an de contrat à la Juventus, pourrait avoir des envies d’ailleurs. Cependant, alors que des rumeurs faisaient état que Doha se préparerait à accueillir l’ancien joueur du Real Madrid, la direction turinoise n’a pas hésité à déclarer que CR7 resterait à Turin cet été.

Pavel Nedved, désormais vice-président de la Vieille Dame, a rappelé qu’il ne comptait pas se séparer du meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions. “Il revient de vacances lundi et il reste avec nous”, a martelé le Ballon d’Or 2003 au micro de Sky Sports Italia. Connaissant CR7, qui coule des jours heureux en famille sur son yacht, on peut d'ores et déjà s'attendre à voir son retour en Italie être largement relayé sur son compte Instagram ou autres...