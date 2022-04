PSG, OL, Real Madrid – Mercato : ils sont dans la short-list de la Juve pour remplacer Dybala !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Paulo Dybala (28 ans) sur le point de quitter la Juventus de Turin, le club transalpin lui cherche un remplaçant. D'après Sportmediaset, cinq joueurs seraient notamment visés pour succéder à l'Argentin, que l'on annonce du côté de l'Inter Milan, du PSG, d'Arsenal ou – à un degré moindre – au FC Barcelone.

Paqueta (OL) piste improbable pour la Juve ?

Si les pistes locales existent en Italie avec Giacomo Raspadori (Sassuolo) et Nicolo Zaniolo (AS Rome), le média cite aussi Angel Di Maria, qui arrive en fin de contrat au PSG, ou encore Lucas Paqueta (OL). Dernière piste citée : celle de Marco Asensio (Real Madrid).

Passé par le Milan AC plus jeune mais n'ayant pas spécialement apprécié ses années en Série A, Paqueta est sans doute une piste à oublier pour la Vieille dame. Le dossier est d'autant plus compliqué que, contrairement aux quatre autres éléments, Lyon attend plus de 50 M€ pour lâcher son Brésilien...

Alexandre Corboz

Rédacteur